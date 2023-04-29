Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme ve TFF ile Lale Orta'ya mesaj! 'Her taşın altından onlar çıkıyor!', '4 mektup yazdık, cevabı ise...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler arasındaki gerilim de devam ediyor. 32. haftada Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bugün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sarı - lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kızılhan; sosyal medyada yaşananların yanı sıra, Galatasaray, TFF ve MHK hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Burak Çağlan Kızılhan'ın sözleri;

"BU HAFTA HER ŞEY DAHA DA NETLEŞECEK"

"Futbol Takımımız ligde 64 puanla ikinci sırada. Pazartesi günü stadımızda berabere kaldığımız maç hepimizi derinden üzdü. Ama iki kulvarda da hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Ligde zirve takibimizi sürdürüyoruz. Henüz hiçbir şey kaybedilmiş değil! Bu hafta oynanacak maçlardan sonra, her şey daha da netleşecek."

"HAKEM OYUNLARINI BU SEZON DA YAŞIYORUZ"

"Futbol Takımımız için iki kulvarda da hedefine yürüdüğünü belirttim; bu yürüyüşte dönem dönem maalesef problemler, takılmalar oluyor, futbol bu, hepimizi üzse de bunlar bu oyunun gerçekleri. Ancak bu oyunun gerçeği olmamasına rağmen Fenerbahçe’nin hemen hemen her sezon karşısına çıkarılan, hakem oyunlarını, bu sezon da en açık şekilde yaşıyoruz! "

"HER TAŞIN ALTINDAN ONLAR ÇIKIYOR"

"Bu konular ile ilgili geçtiğimiz hafta bir gazeteye bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada, sözlerimizin ne kadar doğru olduğunu hep birlikte görüyoruz. Adaletin yegane temsilcisi, dürüstlük abidesi, mağdurların sesi, kul hakkının yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı, algı ve manipülasyonlar, artık ayyuka çıkmış durumda. Her şeyin odağında bunlar var! Her taşın altından onlar çıkıyor! Başkanımızın ve yöneticilerimizin TFF ile olan görüşmesi! Kıyametler kopardılar nasıl olur diye! Derbinin hakemini belirlemeye gittiler diye algı yarattılar!"

"TALİMAT ALIYORLAR"

"Burada altını çizmek istediğim bir konu var, hep dile getirdiğimiz algılarla, manipülasyonlarla, Türk futboluna yön vermeye çalışan, trol hesaplar ve bunlarla kol kola girmiş gazeteci kimliği taşıyan şahıslar! Bunların manipülasyonlarla kamuoyu oluşturması, hakemleri ve TFF’yi baskı altına alma çabaları, sürekli Fenerbahçe’yi hedef almalarıyla ilgili bazı örnekleri ekranlardan yansıtacağız. Bir yerden bir mesaj geliyor. Aslında mesaj değil direkt talimat! Tek elden mesajı kopyalayıp yapıştırıyorlar. Yazım hatalarını bile düzeltme zahmetinde değiller."

"BANKA HESAPLARI İNCELENSİN"

"Şimdi soruyorum: Bu insanlar bu gücü nereden ve kimden alıyorlar? Bunu yapanları, cahil cesareti ya da ergen tipler diyerek kolayca geçiştiremeyiz! Sözde bir sosyal medya yasası çıktı değil mi? Ama sosyal medyanın, algı manipülasyonlarında, hiç azalma olmadığı gibi, giderek artan bir ivme var. Önceden yasadışı bahis reklamlarından kazanan bu yapılar, şimdi artık bazı kişilerce direkt olarak fonlanıyor ve yönlendiriliyor. Bu kişiler arasındaki her türlü maddi manevi ilişki araştırılmalıdır. Verdiğim röportajda da bu operasyonun parçası olanlar ki onların kim olduğu çok açık belli, banka hesaplarının incelenmesi gerekiyor demiştim. Bir kez daha bu çağrımı yineliyorum: ne gerekiyorsa yapılmalıdır."

"MERT OLAN ER MEYDANINA GELİR"

"Fenerbahçe TFF’yi ziyaret edince ‘başka takımların hakem atamasına müdahale etti, TFF ve hakemleri baskı altına almaya gitti’ oluyor, kendileri yapınca ‘kahramanca hakkını aramaya gitti’ oluyor! Ve bu tiyatro herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Buradan topyekün Fenerbahçe ile uğraşan bu camiaya, başkanımızın karşı karşıya gelme, gündemlerinde, akıllarında her ne varsa milyonlar önünde ama açık açık konuşma teklifini yeniden iletiyoruz! Hani biz mertçe konuştuk, onlar mertlik bilmiyor … gibi çok büyük büyük sözler etti ya Galatasaray yöneticisi… Mert olan er meydanına gelir! Samimi olan, mert olan açık güreşir! Gelsinler, açıkça konuşalım! Biz sonuna kadar, gidebildiğimiz yere kadar mücadele ederiz ve edeceğiz. Yeter ki camiamız bu konuda arkamızda olsun… "

"BU KİŞİNİN TARAFSIZ OLMASINI BEKLEMEK NORMAL MİDİR?"

"Başka bir konuya değinmek istiyorum. Fenerbahçeli diye manipülasyon yaptıkları TFF ile ilgili sadece iki tane örnek vereceğim, herkes neyin ne olduğunu net bir şekilde anlamış olacak. Ülkemizde futbolu yöneten, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorgulanmaması gereken Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda görev alan İlyas Çelik’in tweetleri! Kendisi açık bir Fenerbahçe düşmanı! İtham, algı ve yalanlarla Fenerbahçe’yi hedef alan bu paylaşımları yapan bu şahıs, TFF’nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda yer alıyor! Sonra verilen kararların adaletini, tarafsızlığını, doğruluğunu bir düşünün! Bu kişiden tarafsız bir duruş beklemek normal midir? Bu kişinin Kulübümüz hakkında verilecek hiçbir kararda söz sahibi olmasını, imzasının olmasını kabul etmiyoruz! TFF yetkililerine de durumu anlattık, açıkladık. Çok sıkı takip edeceğiz."

"SADECE İKİ ÖRNEK İLE..."

"Tahkim Kurulu Üyesi Serdar Karahan’ın tweetleri ekrana gelir! Tahkim Kurulu’na atanan Serdar Karahan, Galatasaray taraftar grubunun KOÇ BOYKOT paylaşımını beğeniyor! Düşünün, kendisinin görüşüne başvurulan Fenerbahçe dosyalarında konuya nasıl tarafsız gözle bakacak Sadece iki örnek ile TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısını da, TFF’nin ne kadar Fenerbahçeli olduğunu da buradan görün!"

"ALGILAR İLE TFF VE MHK BASKI ALTINA ALINIYOR"

"Bir noktaya değinmek istiyorum; koskoca TFF! Türkiye’de futbolu yönetmeye çalışan federasyon! Siz, çalışanlarınız hakkında, kurullara atadığınız şahıslar hakkında nasıl sosyal medya kontrolü yapmazsınız? Nasıl bu konuları dikkate almazsınız? Nasıl bu kadar amatörce hareket edersiniz? Veya siz gerekli kontrolleri yaptınız ama bu şahıslar talimatla mı buraya geldi? Çıkın anlatın.. Ya deyin ki hatalıyız, araştırma yapmadık ya da savunun kendinizi! Bu işler bu kadar basit olmamalı! Yapılan algılar ile TFF ve MHK baskı altına alınıyor! TFF, MHK Fenerbahçeli diyerek bu kurumlardan istedikleri her şeyi haksızca elde etmeye çalışıyorlar! TFF ve MHK da el birliği ile Fenerbahçe’den adaleti sakınıyor! Futbolcularımızın emeğini, Kulübümüzün ve taraftarlarımızın hakkını yok sayıyorlar! Hakemler şampiyonluk yarışına yön veriyor, bir takımın, kocaman bir camianın, maddi ve manevi emeklerini hiçe sayıyorlar."

"KİMSE BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

"Fenerbahçe olarak, tüm bu yapılanlarla ilgili yazılı ve sözlü açıklamalarımıza ve adımlarımıza ek olarak, MHK Başkanı Sayın Lale Orta’ya, nisan ayında 4 tane resmi yazı yazdık. Bunlardan birini burada açıklayacağım. Ama keşke Sayın Lale Hanım da her mektubumuzun son cümlesinde yazmış olduğumu gibi bu gelen mektupları kamuoyuyla paylaşabilse... Şeffaflık sizin ana hedefiniz değil mi? Buyurun çıkın açıklayın. Bu sezon Süper Lig'de tüm Türkiye'nin konuştuğu, gündemi belirleyen iki maç oldu. Biri ofsaytımsı reziliiğinin yaşandığı Sivasspor - Galatasaray maçı, diğeri Fenerbahçe'den 2 puanın alınıp rakibe verildiği Adana Demirspor Fenebrahçe maçı! Fenerbahçe'yi kolluyor, Fenerbahçe'nin getirdiği isim diye algı yapılan Sayın Lale Orta, Katıldığı iki Kuralına Göre programında Fenerbahçe'nin hakkının hakem eliyle çalındığı maça değinmedi. Mektuplarımızdan bir tanesinde kendisine bunu sorduk! Ne cevap verdi biliyor musunuz? Atamaların kendisinden önceki MHK tarafından yapıldığı için tüm Türkiye'nin konuştuğu maçı ekrana getirmediklerini söyledi. Artık bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum! Ama kimse bizim aklımızla alay etmesin!"

"BARİ KALAN HAFTALARDA ADİL OLSUNLAR"

"Buradan TFF ve MHK, hepsine bir kez daha sesleniyoruz; kendilerinden beklentimiz çok açık ve nettir. Sezonun belli bir bölümü itibarıyla, sahadaki oyuna müdahil olup, Ligin tüm dinamiğiyle oynadılar! Bari kalan son haftalarda adil olsunlar, adaletli olsunlar! Başka bir şey istemiyoruz."

"MAĞDUR İKEN KATİL HALİNE GETİRİLİYORUZ"

"Son olarak basın tarafında da, hem Fenerbahçe’ye bakış, hem Ali Koç nefreti, hem de trol manipülasyonunun aynı anda görüldüğü eşsiz bir örnek anlatacağım. Türk basının önemli isimlerinden Sayın Şansal Büyüka bir yazı yazıyor. Köşesinde bize yönelik eleştirisi de var. Bir bölümde de takım maç oynarken ‘istifa demeyi bırakın’ dediği bir bölüm var. Bu yazıda özetle, stadyumda maç devam ederken istifa seslerinin yükselmesini doğru bulmadığını ifade ediyor. Şansal Bey’in bu yazısı taşra baskısının çok az bir bölümünde yer alıyor. Ama ne hikmetse gece gelen bir talimat ile yazı gazeteden çıkarılıyor. Şansal Bey, birkaç gün sonra bu olayı bir YouTube kanalında anlatınca, yine adresi belli bir trol kesimi bunu “spor basınına Koç sansürü” diyerek manipüle ediyor. Yani diyor ki; Sayın Büyüka, Sayın Ali Koç’u eleştiren yazı yazdı. Sayın Koç, Demirören Medya Grubu patronlarını aradı ve yazıyı kaldırttı. Şansal Bey de bu sebeple istifa etti. Yani Fenerbahçe olayın mağduru iken katili haline getiriliyor. Sonra olayı çok fazla abarttıklarını fark ediyorlar ve sakince ortalığı bulandırmadan kapatmaya çalışıyorlar. Bakın bu örnek yukarıdaki anlattıklarımla ilgili çok net ve somut bir örnek. Hem troll aktifliği hem de Fenerbahçe’ye bakış açısı anlamında en iyi örneklerden biri."

"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ CAMİASIDIR"

"Özetle Fenerbahçe her köşeyi sarmış bu köhne zihniyetle ciddi bir mücadele veriyor. Fenerbahçe’nin bu mücadelesindeki en büyük, en önemli, en vazgeçilmez gücü de camiasıdır! Sizlersiniz! Siz olmadan bu kirli yapı ile savaşmak ve başarılı olmak mümkün değil!"

