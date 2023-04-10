Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Erden Timur'a olay gönderme! Selahattin Baki'den sert sözler: 'Bizde de evraklar var, büyük raconsuzluk!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Son 5 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Karagümrük maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Erden Timur'a gönderme yapan Baki'nin sözleri şu şekilde;

"3. KEZ YARIŞTAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDIK"

"Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı."

"HEP BERABER HESABI KESELİM"

"Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim."

"BİR TEK HAKEMLERİN HABERİ YOK"

"Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok."

"PSİKOLOJİK BİR EŞİK DÖNDÜK"

"Bu kadar algıya rağmen, 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşik döndük."

"BÜYÜK RACONSUZLUK"

Soru: "Erden Timur'un transfer teklifi evrağını yayınlaması için ne diyeceksiniz?"

Selahattin Baki: "Bizim de diğer kulüplere ait antetli teklifleri var. Ama bugüne kadar çıkıp canlı yayında bunları göstermedik. Büyük raconsuzluk."

"HİÇBİR ŞEY AÇIKLAMAYACAKLAR"

"Erden Timur'un 'Elimizde önemli belgeler var, lig bitince açıklayacağız' sözleri klasik açıklamalar... Madem herkes için adalet, Türk futbolunun bekası için ellerindekileri açıklasınlar. Ama hiçbir şey açıklamayacaklar."

