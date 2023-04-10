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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Erden Timur'a olay gönderme! Selahattin Baki'den sert sözler: 'Bizde de evraklar var, büyük raconsuzluk!'

10.04.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki flaş açıklamalarda bulundu. Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baki; Galatasaray'a göndermede bulunurken, Erden Timur'a da sert bir şekilde çıkıştı. İşte Selahattin Baki'nin sözleri...

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Erden Timur'a olay gönderme! Selahattin Baki'den sert sözler: 'Bizde de evraklar var, büyük raconsuzluk!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Son 5 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Karagümrük maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Erden Timur'a gönderme yapan Baki'nin sözleri şu şekilde;

"3. KEZ YARIŞTAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDIK"

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"Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı."

"HEP BERABER HESABI KESELİM"

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"Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim."

"BİR TEK HAKEMLERİN HABERİ YOK"

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"Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok."

"PSİKOLOJİK BİR EŞİK DÖNDÜK"

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"Bu kadar algıya rağmen, 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşik döndük."

"BÜYÜK RACONSUZLUK"

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Soru: "Erden Timur'un transfer teklifi evrağını yayınlaması için ne diyeceksiniz?"

Selahattin Baki: "Bizim de diğer kulüplere ait antetli teklifleri var. Ama bugüne kadar çıkıp canlı yayında bunları göstermedik. Büyük raconsuzluk."

"HİÇBİR ŞEY AÇIKLAMAYACAKLAR"

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"Erden Timur'un 'Elimizde önemli belgeler var, lig bitince açıklayacağız' sözleri klasik açıklamalar... Madem herkes için adalet, Türk futbolunun bekası için ellerindekileri açıklasınlar. Ama hiçbir şey açıklamayacaklar."

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