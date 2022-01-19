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  4. Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'den zehir zemberek açıklama! Röportaja geldi ve...

Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'den zehir zemberek açıklama! Röportaja geldi ve...

19.01.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilen İrfan Can Kahveci, Altay maçında 1 gol 1 asist yapmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Maç sonunda röportaj yapmak için kameralar karşısına geçen tecrübeli oyuncu kimsenin beklemediği şekilde çok sert bir konuşma yaptı. İrfan Can Kahveci, "Karakterimi eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar, nerede! Yağ, kilo ölçümü yapıyorlar bize. Oradalar mıydı? Yalan bunlar." ifadelerini kullanarak canlı yayında sert ifadeler kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'den zehir zemberek açıklama! Röportaja geldi ve...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den transfer olduğu günden beri beklentilerin altında kalınca taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. Altay maçına damga vuran ve takımının maçı kazanmasına 1 gol 1 asistle yardımcı olan yıldız oyuncu maç sonu röportajına damga vurdu.

"5 KİLO FAZLAM VARMIŞ... YALAN BUNLAR!"

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"İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyoruz. Çok uzun süredir susuyorum. Sabrettim. Üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni, karakterimle ilgili eleştiremez. Bugün iyi oynadı konuşuyor, kötü oynayınca konuşmuyor derler şimdi. Yok hocayı yemişiz, yok 5 kilo fazlam varmış. Sabrettim, sustum. Susmam kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Karakterimi eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar, nerede! Yağ, kilo ölçümü yapıyorlar bize. Oradalar mıydı? Yalan bunlar."

"BENİM HAYALİM HEP FENERBAHÇE'YDİ"

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"Ben Fenerbahçeliyim. Benim hayalim hep Fenerbahçe'ydi. Burada şampiyonluklar yaşamak, sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Taraftarımız dün ıslıklar, bugün alkışlar. Onlara bir şey diyemem. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. 3 kez sakatlandım Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Şanssızlıklar oldu."

"OYUN TARZIM İSTEKSİZ GÖRÜNEBİLİR AMA..."

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"Oyun tarzım dışarıdan isteksiz görünebilir ama benim tarzım bu. Ben 4-5 yaşımdan beri nasıl futbol oynuyorsam bugün aynı istekle oynuyorum. İnşallah kendimi anlatabilmişimdir. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için her sorumluluğu alırım."

"MESUT AĞABEY, ENDER GÖRDÜĞÜM KARAKTERLERDEN BİR TANESİ"

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"Mesut Ağabey, ender gördüğüm karakterlerden bir tanesi. Çok büyük yıldız. Çok büyük yerlerde oynadı. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeyim. O da, ben de Fenerbahçe için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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