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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Jose Mourinho için KAP açıklaması geldi! Portekizli hocanın maaşı da belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 14:42
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Son dakika... Fenerbahçe'den yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleşme detaylarına dair KAP bildirimi geldi. Yapılan açıklamada Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Sarı-Lacivertliler'in ödeyeceği maaş da açıklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Jose Mourinho için KAP açıklaması geldi! Portekizli hocanın maaşı da belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde resmi imzayı atarken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Portekizli hoca ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Yapılan açıklamada Mourinho'nun 10.500.000 Euro garanti ücret alacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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