SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Jose Mourinho için KAP açıklaması geldi! Portekizli hocanın maaşı da belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde resmi imzayı atarken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Portekizli hoca ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada Mourinho'nun 10.500.000 Euro garanti ücret alacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





