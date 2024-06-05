SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Jose Mourinho için KAP açıklaması geldi! Portekizli hocanın maaşı da belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde resmi imzayı atarken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Portekizli hoca ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada Mourinho'nun 10.500.000 Euro garanti ücret alacağı duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.