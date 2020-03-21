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SON DAKİKA Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.03.2020 21:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

SON DAKİKA Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koronavirüs testine girdmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.

Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.

Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


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