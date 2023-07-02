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Son dakika: Fenerbahçe'den milli yıldız Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

02.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığının ardından göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kim Min-Jae'nin geçen sezonun başında gidişi sonrası savunma hattında istenen uyumu yakalayamayan sarı - lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre teknik direktör İsmail Kartal, milli yıldız Merih Demiral'a telefon açtı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den milli yıldız Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Son dakika haberleri: Geride kalan sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası göreve İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertlilerdeki mesaisine hız kesmeden başlayan tecrübeli çalıştırıcı, transferde de aktif rol oynuyor.

ÖNCELİK STOPER

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Geçen sezonun başında takımdan ayrılan Kim Min-Jae'nin ardından savunma hattında istenen uyumu sağlayamayan sarı - lacivertlilerde öncelik stoper transferine verildi.

MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ

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Bu konu üzerinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine eski futbolcusu Merih Demiral geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON

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Fotomaç'ın haberine göre sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, altyapıdan çıkan ve Avrupa'nın yolunu tutan yıldız stoperi telefonla aradı.

"ŞAMPİYON TAKIMIN KAPTANI OL"

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Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen futbolcu ile konuşan Kartal'ın, "Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol. Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ SONRASI AYRILMIŞTI

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A Milli Takım'ın da formasını terleten 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de kendisine asgari ücret teklif edilmesinin ardından takımdan ayrılmış ve Portekiz'in Alcanenense takımının yolunu tutmuştu.

Geçen sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Demiral, 1 gol kaydetti.


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