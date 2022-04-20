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Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Beşiktaş...

20.04.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında karar verildi. Mesut Özil ile birlikte herkesi şaşırtarak süresiz bir şekilde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın affedilmesi gündemdeydi. Sarı-lacivertli kulübün bu konudaki kararı belli oldu. Fenerbahçe, Ozan Tufan defterini hiç açılmamak üzere kapattı. Sezon sonunda Beşiktaş'a gideceği konuşulan Ozan Tufan'ın nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor...

Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Beşiktaş...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşanıyor. Sezon başında Watford'a kiralanan tecrübeli oyuncu devre arasında geri çağrılarak Fenerbahçe'ye katılmıştı. Dönüşünden kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılan yıldız isim hakkında karar verildi.

İPLER TAMAMEN KOPTU

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Sezon başında Watford’a 6 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

TAKIMDAN AYRILIYOR

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Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan’ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi. Diğer yandan sarı lacivertliler 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemiyor. Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği yıldız oyuncu için nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmadı.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.


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