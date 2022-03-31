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Son dakika: Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılıyor! Dudak uçuklattı...

31.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Fenerbahçe, bu sezonu lig sıralamasındaki en iyi yerde bitirmek isterken, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarına start vermişti. Sarı - lacivertlilerde takıma gelecek yeni transferler taraftarlar tarafından fazlasıyla merak edilirken gündeme flaş bir iddia düştü. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için yapılan rekor bonservis teklifi, yönetimin planlarını değiştirdi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılıyor! Dudak uçuklattı...
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gelecek sezon yeni bir teknik adamla yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Başkan Ali Koç, gelecek yılın kadrosu için yönetimi ve teknik ekibiyle çalışmalarına devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan genç oyuncularının yüksek bonservis kazandırarak takımdan ayrılması gündemde. Bu isimler arasında en çok konuşulan isim ise transfer olduğu günden bu yana performansını arttırmayı başaran Attila Szalai oldu.

İNGİLİZLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu.

İngiliz ekibinin 9 yıldır takımda forma giyen Jack Stephens'in yerine Macar savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç stoperin en az 20 milyon avro bonservis bedeliyle satılabileceğini söylemişti.

İngiliz basınında yer alan haberde Southampton'ın Attila Szalai transferi için en az 20 milyon euroyu hazırlaması gerektiğine de değinildi.

REKOR OLABİLİR

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Attila Szalai'nin Southampton'a transferinin 20 milyon avronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Macar savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçebilir.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 61 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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