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Son dakika... Fenerbahçe'den Şike Davası ile ilgili yeni açıklama!

07.01.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Futbolda Şike Davası kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. Paylaşımda, "Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz." ifadelerini kullanıldı.

Son dakika... Fenerbahçe'den Şike Davası ile ilgili yeni açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den Futbolda Şike davası ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.

İŞTE O AÇIKLAMANIN TAMAMI

"3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden Futbolda Sözde Şike Davası’nda, eski Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz yetkisini kullanmadı ve dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Mahkeme tarafından ‘Kesinleşme Şerhi’ düzenlendi. Böylece 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesi tamamlandı.

Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Camiamızın bilgilerine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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