SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvurdu!

Son dakika: Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvurdu!

22.07.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararını değerlendirdi.

dbd7c3461f98440095ddb22384d639dc

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararının öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karar olduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Türkiye’nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır. Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı’nın 12, İdmangücü’nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF’nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık" şeklinde konuştu.

"TÜM SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

942db15caf7146528eea935a853435bc

Trabzonspor’un, kurucu kulüpleri ile elde ettiği şampiyonluk ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacaklarını kaydeden Ertuğrul Doğan, "Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz, yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır. Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine gündeme damga vurdu! 62 sıra birden...Yine gündeme damga vurdu! 62 sıra birden...
Emre Can resmi imzayı attı!Emre Can resmi imzayı attı!
Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor!Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri ligi şampiyonluklar da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.