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  4. Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye mektup! Burak Çağlan Kızılhan, isim vererek sorduğu iki soruyu açıkladı! 'Fenerasyon cevap ver' tweet'i sonrası...

Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye mektup! Burak Çağlan Kızılhan, isim vererek sorduğu iki soruyu açıkladı! 'Fenerasyon cevap ver' tweet'i sonrası...

13.04.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında yer alan kulüplerden olan Fenerbahçe'nin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup yazdı. Sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mektupta, PFDK'da görev yapan 'İlyas Çelik'in daha önce Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlara yer verildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye mektup! Burak Çağlan Kızılhan, isim vererek sorduğu iki soruyu açıkladı! 'Fenerasyon cevap ver' tweet'i sonrası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime artık kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Lider Galatasaray ile arasında 6 puanlık fark bulunan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı - lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup yazdı.

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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mektupta Kızılhan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a seslendi ve PFDK yetkilisi İlyas Çelik ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan’ın Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş’a hitaben yazdığı mektup şu şekilde:

Sayın Kadir Kardaş,
TFF Genel Sekreteri

Ülkemizde futbolu yöneten, tarafsız ve bağımsızlığı sorgulanmaması gereken Türkiye Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda görev alan İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüz ile ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyesi olan bu şahsın, kulübümüz ile ilgili ekte de yer alan ilgili paylaşımları tarafsızlıktan tamamen uzak, itham, algı ve yalan içeren ifadelerden oluşmaktadır.

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Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF’nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda yer alıyor olması kabul edilemezdir.

Konu ile ilgili şahsınız nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu’na iki soru soruyoruz:

  1. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ışığında bu kişinin bu görevde olması ilgili ilkeler ile bağdaşmakta mıdır?

  2. Bu şahıs, adil yaklaşımı sorgulanmaması gereken bu göreve, sahip olduğu taraflı duruş bilinerek mi getirilmiştir?

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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu soruların cevaplarını ivedilikle beklediğimizi; bu şahıs hakkında atacağınız adımı takip ettiğimizi vurguluyoruz."

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