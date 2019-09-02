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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in artık teknik ekipte görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki Volkan'a jübile düzenleneceğini de duyurdu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir.

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan’a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"

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Anahtar Kelimeler:
volkan demirel Fenerbahçe

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