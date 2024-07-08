SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığı duyuruldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Serdar Aziz ile alakalı olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

KAMPTAN AYRILDI

Sarı-Lacivertliler'den yapılan resmi açıklamada tecrübeli oyuncunun Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşerek takımdan ayrıldığı ve yeni sezon planlamasında yer almadığı duyuruldu.

"KENDİSİNE İZİN VERİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.







