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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığı duyuruldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.07.2024 12:56
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Son dakika... Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığı ve yeni sezon planlamasında yer almadığı duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığı duyuruldu!
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Serdar Aziz ile alakalı olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

KAMPTAN AYRILDI

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Sarı-Lacivertliler'den yapılan resmi açıklamada tecrübeli oyuncunun Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşerek takımdan ayrıldığı ve yeni sezon planlamasında yer almadığı duyuruldu.

"KENDİSİNE İZİN VERİLMİŞTİR"

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Euro 2024


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transfer Serdar Aziz fenerbahçe mourinho
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