Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Jorginho için sürpriz hamle...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla geçmiş ve adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertliler, bu turda ise Slovenya ekibi Maribor ile eşleşmişti. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

ORTA SAHA SÜRPRİZİ

Son olarak Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrilmişti. Milan'dan Rade Krunic ile ilgilenen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü.

GÜNDEM: JORGINHO

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig devi Arsenal'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Jorginho'yu takibe aldı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberde Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği kaydedildi. Öte yandan sarı - lacivertlilerin Arsenal ile şartlar üzerinde görüştüğü belirtildi.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 31 yaşındaki İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

