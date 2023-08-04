SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Jorginho için sürpriz hamle...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Jorginho için sürpriz hamle...

04.08.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. ön eleme turuna yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü katan sarı - lacivertliler, orta saha takviyesi için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Milan'dan Rade Krunic ile temas kuran Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fenerbahçe, Arsenal'den Jorginho'yu radarına aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla geçmiş ve adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertliler, bu turda ise Slovenya ekibi Maribor ile eşleşmişti. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

ORTA SAHA SÜRPRİZİ

K5TMWLOIBNPQVDKEGGNRHHE47I

Son olarak Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrilmişti. Milan'dan Rade Krunic ile ilgilenen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü.

GÜNDEM: JORGINHO

MVHSIB5RHJLHFCGFIGBJDNFIZQ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig devi Arsenal'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Jorginho'yu takibe aldı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

2023-07-20T015211Z_326875573_MT1USATODAY21058968_RTRMADP_3_MLS-2023-MLS-ALL-STAR-GAME-ARSENAL-FC-AT-MLS-ALL-STARS

Haberde Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği kaydedildi. Öte yandan sarı - lacivertlilerin Arsenal ile şartlar üzerinde görüştüğü belirtildi.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 31 yaşındaki İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi transfer açıklandı!Tarihi transfer açıklandı!
Resmen açıklandı! Ayrılık ve 3 yıllık imza...Resmen açıklandı! Ayrılık ve 3 yıllık imza...
G.Saray'a sert sözler! 'Özbek'in hitabeti yok!'G.Saray'a sert sözler! 'Özbek'in hitabeti yok!'
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler arsenal fenerbahçe jorginho son dakika haberleri atan dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.