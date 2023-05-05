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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın sürprizi! 'Galatasaray, bunu hoş karşılamayacak!' diyerek transferi duyurdular!

05.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk heyecanı günden güne kızışırken, gelecek sezon için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve imza için ciddi adımlar attığı kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın sürprizi! 'Galatasaray, bunu hoş karşılamayacak!' diyerek transferi duyurdular!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışı kızışırken, gelecek sezon için de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CAMİADAN TAM NOT ALDI

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Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, ortaya koyduğu oyunla camianın beğenisini toplamıştı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

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Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Kosovalı futbolcu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

NORWICH YOLLARINI AYIRACAK

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Norwich City'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, kulübün sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler arasında Milot Rashica'nın da bulunduğunu ifade etti.

"GALATASARAY, HOŞ KARŞILAMAYACAK"

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Haberin devamında Fenerbahçe'nin de Rashica için devreye girdiği ve Galatasaray'ın bu durumu hoş karşılamayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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