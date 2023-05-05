Son dakika: Fenerbahçe'den yılın sürprizi! 'Galatasaray, bunu hoş karşılamayacak!' diyerek transferi duyurdular!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışı kızışırken, gelecek sezon için de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CAMİADAN TAM NOT ALDI

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, ortaya koyduğu oyunla camianın beğenisini toplamıştı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Kosovalı futbolcu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

NORWICH YOLLARINI AYIRACAK

Norwich City'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, kulübün sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler arasında Milot Rashica'nın da bulunduğunu ifade etti.

"GALATASARAY, HOŞ KARŞILAMAYACAK"

Haberin devamında Fenerbahçe'nin de Rashica için devreye girdiği ve Galatasaray'ın bu durumu hoş karşılamayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

