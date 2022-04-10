Son dakika: Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ı yıktı!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbi; sarının lacivert tarafı adına ikinci sıra için büyük önem taşırken, kırmızı tarafı için ise beklentilerin altında kalınan sezonda taraftarları mutlu etme fırsatı olarak görülüyordu. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan müsabaka, izleyenleri büyük heyecana sürüklerken kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 59'a yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

OSAYI'NİN ASİSTİ, ZAJC'IN GOLÜ

Fenerbahçe, 26. dakikada sağ kanattan Osayi Samuel ile geldi. İngiliz futbolcunun çizgiye inip, dışarıya çevirdiği topta Miha Zajc, tek vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve sarı - lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY, KEREM'LE GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray, 42. dakikada çok etkili geldi. Sarı - kırmızılılarda Berkan Kutlu, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunu Altay Bayındır çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

SERDAR DURSUN ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI

Fenerbahçe, 68. dakikada sağ kanattan geldi. İrfan Can Kahveci'nin soluna çektikten sonra yaptığı ortayı Mert Hakan Yandaş kafasıyla aşırttı, arka direğe giden topu yine kafa vuruşuyla Serdar Dursun tamamladı ve Fenerbahçe, 2-0'lık üstünlük yakaladı.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, 86. dakikada kullanılan korner sonrasında Halil Dervişoğlu ile golü buldu ancak hakem Atilla Karaoğlan, sarı - kırmızılı futbolcunun golden önce topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve Fenerbahçe lehine serbest vuruş verdi.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Kartal, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Serdar Dursun'a güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Attila Szalai, Nazım Sangare, Filip Novak ise yedek soyundu.

FERDİ, 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.

Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, 21 kişilik kadroda yer almadı.

TORRENT'TEN OMAR KARARI

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram'ı yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Ömer Bayram'ın yanı sıra Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey oturdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, İLK 11'DE

Galatasaray'da sakatlığı geçen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi maça ilk 11'de başladı.

Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren milli futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz, müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.



