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Son dakika: Fenerbahçe, devre arası için gözünü kararttı! Sarı - lacivertliler, orta sahaya milli yıldızı getiriyor

07.11.2023 21:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Bu sezona ihtişamlı bir giriş yapan ve 19'da 19'luk bir serinin ardından 20. maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Orta sahada sakatlık ve kart cezası gibi problemler yaşayan sarı - lacivertlilerin devre arasındaki transfer planı ortaya çıktı. Kanarya, Dortmund'da forma giyen milli yıldız Salih Özcan'ı istiyor...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertlilerde Fred'in eksikliği hissedilmiş ve ayrıca İsmail Yüksek de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ BELLİ OLDU

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Adana Demirspor deplasmanına Miguel Crespo ve Miha Zajc ikilisiyle çıkması beklenen Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki hedefi ise belli oldu.

SALİH ÖZCAN PLANI

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TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, orta sahasını Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan ile güçlendirmek için harekete geçti.

Haberde Fenerbahçe'nin gelecek günlerde somut adım atacağı ve resmen masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon Dortmund formasıyla 9 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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