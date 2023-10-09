Son dakika: Fenerbahçe, devre arasında Juventus'tan milli yıldızı getirmeyi hedefliyor! Vincenzo Montella'nın aday kadrosundaydı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden ve 8'de 8 yaparak milli araya giren Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı maçları da kazanarak 16'da 16 ile her iki kulvarda da liderlik koltuğunda yer almıştı. Sarı - lacivertlilerin performansı dikkat çekerken, transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arasında hücum hattına bir takviye yapmayı planlayan ve çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE, KENAN YILDIZ'A TALİP OLDU

İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'a talip oldu.

JUVENTUS'TAN RET GELDİ

Haberin devamında sarı - lacivertlilerin genç futbolcu için teklif yaptığı ancak teklifin reddedildiği ifade edildi.

Öte yandan Portekiz ekibi Benfica'nın da Kenan Yıldız için teklif yaptığı fakat Juventus'un bu teklifi de geri çevirdiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vincenzo Montella'nın ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda yer verdiği 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 4 resmi maçta 33 dakika süre aldı ve santrfor mevkiinde görev yaptı.

