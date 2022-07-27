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SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu! Sarı-Lacivertliler uzatmalarda yıkıldı

27.07.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesi rövanş mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, 90 dakikası 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde erken havlu attı. Temsilcimizin 10 kişi tamamladığı mücadelede baskılı oyununa rağmen rakibine mağlup oldu. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasına dair detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu! Sarı-Lacivertliler uzatmalarda yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında rakibine uzatmalara giden mücadelede 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk golü mücadelenin 57. dakikasında Buyalskyy'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 89. dakikada Szalai kaydetti. 90 dakikası beraberlikle tamamlanan ve uzatmaya giden mücadelenin uzatma dakikalarında konuk ekip 114. dakikada Karavayev'in ayağından gelen gole engel olamazken, bir üst tura yükselen taraf da Dinamo Kiev oldu.

10 KİŞİ TAMAMLADI!

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Mücadelede 53. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kalan genç yıldız İsmail Yüksek gözyaşlarına hakim olamazken, sahayı terk ettiği esnada taraftarlardan yoğun destek gördü.

PENALTI KAÇTI!

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10 kişi kalmasının ardından da etkili oyununu sürdüren temsilcimiz karşılaşmanın 70. dakikasında Enner Valencia ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!

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Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

68 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Savunmanın önünde Willian Arao'yu oynatan Jesus, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci solunda ise Diego Rossi'ye şans verdi. Orta alanın ortasında İsmail Yüksek görev alırken, forvette Joshua King ve Enner Valencia gol ayakları oldu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Dimitris Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedek soyundu.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e karşı kadroda yer almadı.

KIEV DEĞİŞİKLİK YAPMADI!

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Eşleşmenin ilk maçındaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU!

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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.


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