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Son dakika: Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! Jorge Jesus'un öğrencileri İstanbulspor'u da yıktı, liderliğini sürdürdü...

30.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde 30+ gol barajını aşan sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından maç eksiği olmasına rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi İstanbulspor'un ise mağlubiyet serisi 4 maça çıktı ve sarı - siyahlılar, 8 puanda kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! Jorge Jesus'un öğrencileri İstanbulspor'u da yıktı, liderliğini sürdürdü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada büyük bir mücadele yaşandı. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Enner Valencia ile 18. (p), 49. ve 88. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. İstanbulspor'un sayıları ise 47. ve 67. dakikalarda Jetmir Topalli'den geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 26'ya yükseltti ve maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Kazanamama serisi 4 maça çıkan İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.

Sarı - lacivertliler, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

EMRE MOR KALEYİ YOKLADI

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Müsabakanın 4. dakikasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Mor, rakibini çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. 25 yaşındaki futbolcunun vuruşu az farkla auta gitti.

İSTANBULSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

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İstanbulspor, 5. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Düzenlenen korner organizasyonu sonrasında sarı - siyahlılar, İbrahim Yılmaz ile golü buldu ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

BATSHUAYI'NİN ORTASINA KİMSE DOKUNAMADI

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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, 8. dakikada rakip ceza sahasının solundan kaleye yöneldi. Belçikalı yıldızın içeriye yerden ve sert şekilde yaptığı ortaya kimse dokunamadı.

PENALTI VE GOL: BATSHUAYI!

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 16. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Milli futbolcunun içeriye çevirmek istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içindeki rakibinin eline çarptı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına Michy Batshuayi geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

BİR DAKİKADA İKİ POZİSYON

Sarı - lacivertliler, 24. dakikada yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Michy Batshuayi, hemen yanındaki Emre Mor'u gördü. Dar açıda topla buluşan Mor, tekrar Batshuayi'yi topla buluşturdu ve Belçikalı futbolcu, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. İstanbulspor takımının çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağa bu kez de Zajc vurdu ancak top, auta gitti.

İRFAN CAN KAHVECİ UZAKLARDAN ATTI

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Fenerbahçe'de Willian Arao, 36. dakikada orta alanda kaptığı topu rakip yarı sahaya taşıdı. Burada topla Emre Mor buluştu ve sağ kanattaki İrfan Can Kahveci'yi gördü. Kahveci'nin soluna çekerek ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler 2-0 öne geçti.

SZALAI'DEN BÜYÜK HATA, SKOR 2-1 OLDU

Fenerbahçe; ikinci yarının hemen başında yarı sahasında hazırlık pasları yaparken, Attila Szalai'nin Altay Bayındır'a göndermek istediği top kısa kaldı ve araya Jetmir Topalli girdi. Kaleci Altay'ı da geçen Topalli, 47. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

FENERBAHÇE HEMEN CEVAP VERDİ

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İstanbulspor'un golünden 2 dakika sonrasında Fenerbahçe, bir köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornere Michy Batshuayi iyi yükseldi ve yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

TOPALLI YİNE SAHNEDE

Maçın 67. dakikasında Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa Jetmir Topalli hareketlendi. Altay Bayındır'ın kalesini terk ettiğini gören Topalli, sarı - lacivertli file bekçisini de geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 3-2 yaptı.

SON DAKİKALARA VALENCIA VE BATSHUAYI DAMGASI

Fenerbahçe, 86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topa Enner Valencia'nın vuruşuyla birlikte maçta durumu 4-2'ye getirdi. Bu golün hemen ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi, takımını 5-2 öne geçiren golü attı.

JESUS'TAN ROTASYON

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre kadrosunda biri zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gustavo Henrique sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Rennes maçında ilk 11'de oynayan Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Enner Valencia da İstanbulspor mücadelesine yedek başladı.

Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine ise İstanbulspor karşısında Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.

Orta sahada Willian Arao ile Miha Zajc'ı görevlendiren Jesus, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u tercih etti. Deneyimli teknik adam, gol yollarında ise Joao Pedro ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Arda Güler, Joshua King ve Serdar Dursun da yedek soyundu.

DÖRTLÜ SAVUNMA

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Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4'lü savunmayla sahaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus, stoperde Luan Peres ise Gustavo Henrique'nin yokluğunda savunmada sistemini değiştirdi.

Bu sezon maçlara genelde 3'lü savunmayla çıkan Portekizli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle İstanbulspor karşısında 4'lü savunmaya döndü.

ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.

Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısı yapmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk olarak milli kaleciyi tribünlere çağırarak lehine tezahürat yaptı.

DÖRT EKSİK

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Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Diego Rossi maçta forma giyemedi.

KING VE İSMAİL DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile Joshua King formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli formadan uzun süredir uzak kalan Joshua King, 44 gün sonra formasına kavuşurken, İsmail Yüksek de sakatlığı nedeniyle Rennes maçında forma giyememişti.

Joshua King ise son olarak 15 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Her iki isim de maça yedek kulübesinde başladı.

ZAJC İKİ AY SONRA 11'DE

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Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, 2 ay sonra ilk 11'de şans buldu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Zajc, takımının 3-0 mağlubiyetten 3-3 beraberliğe getirdiği Rennes maçında skorda önemli katkı sağlamıştı.

Zajc, son olarak ligin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Arabam.com Konyaspor ile 29 Ağustos'ta oynadığı karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.

Sloven oyuncu, 61 gün sonra İstanbulspor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrar elde etti.

TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabakayı, 25 bini aşkın sarı-lacivertli seyirci yerinde takip etti.

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