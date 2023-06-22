Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu! Yıldız golcünün kariyerindeki Ronaldo detayı dikkat çekti...

Fenerbahçe, Dzeko'nun transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Avrupa'nın beş büyük liginin en az üçünde 50 gol barajına ulaşan Dzeko'nun transferi Avrupa basınında da büyük yer aldı.

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Avrupa'nın beş büyük liginin en az üçünde 50 gol barajına ulaşan iki oyuncu var...

Cristiano Ronaldo

Edin Dzeko

4.5 MİLYON EURO NET MAAŞ

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya 4.5 milyon euro net maaş vereceği öğrenildi. Inter ile sözleşmesi sona eren futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek.

BONSERVİS YERİNE İMZA PARASI

Dzeko, kendisine bonservis bedeli ödenmeyeceği için Fenerbahçe'den imza parası istedi. 2 milyon euro imza parası üstünde anlaşan iki taraf da el sıkışarak transfere noktayı koydu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

ANTALYA'DA TATİLE GELDİ

Dzeko, Fenerbahçe ile anlaşmak için Türkiye'ye gelmişti. Sarı-lacivertlilerle anlaştıktan sonra tatil yapmak için Antalya'ya geçen yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyordu. Fenerbahçe'nin bu transferi açıklamasının ardından sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a doğru yola çıktığı ifade edildi.

İşte o açıklama

"Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



