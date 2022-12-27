MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, efsanesi Volkan Demirel'in Hatayspor'una şans tanımadı! Sarı - lacivertliler iki maç sonra nefes alarak yeni yıla girdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçıyla devam etti. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu ve sarı - lacivertliler 2022 yılında oynadığı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joshua King, 26. dakikada Michy Batshuayi, 86. dakikada Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique attı.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra galibiyet alan Fenerbahçe, puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 15 puanla 14. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Ümraniyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

SABA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

Karşılaşmanın 7. dakikasında Diego Rossi'nin rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası Hatayspor atağa kalktı. Ruben Ribeiro, savunma arkasına sarkan Saba Lobjanidze'yi gördü. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Saba'nın aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.

HATAYSPOR ATTI AMA OFSAYT!

İlk 10 dakikada daha etkili gözüken taraf olan Hatayspor, aradığı golü 9. dakikada buldu ancak yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Saba'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen El Kaabi, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı ancak ofsayt kararı sonrasında gol iptal edildi.

JOSHUA KING PERDEYİ AÇTI

Kalesinde gördüğü iki pozisyonnun ardından maçın kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 20. dakikada 1-0 öne geçti. Kazanılan kornerde topun başına Diego Rossi geçti. Uruguaylı futbolcunun ortasına iyi yükseleyen Joshua King, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı.

BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI: 2-0!

Golden sonra da ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 26. dakikada organize bir atak geliştirdi. Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içine giren Diego Rossi'yle buluşturdu. Rossi, içerideki Batshuayi'yi gördü ve Belçikalı yıldız meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek sarı - lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'DEN BİR İLK

İlk 45 dakikada etkili bir performans gösteren Fenerbahçe, Hatayspor kalesine dokuz isabetli şut gönderdi. Sarı - lacivertliler, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında rakip kaleye en çok isabetli şut çeken takım oldu.

BATSHUAYI KALECİYİ GEÇTİ, VURDU ANCAK SAVUNMA ENGELLEDİ

Müsabakanın 50. dakikasında Hatayspor savunmasının hatasında araya giren Michy Batshuayi, kaleci Erce Kardeşler'i geçti ve dar açıdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Golcü oyuncunun şutu kaleye doğru yönelirken son anda Vranjes çizgi üzerinde kayarak müdahalede bulunarak topu kornere gönderdi.

BU KEZ FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın 68. dakikasında Lincoln Henrique'nin derin pasında sol kanatta topla buluşan Joshua King, yerden sert bir orta yaptı. Meşin yuvarlağın rakibine gitmesini engellemek isteyen Hataysporlu Burak Öksüz'ün ters vuruşu ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında Fenerbahçe'nin 3. golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SERDAR DURSUN: SIU!

Mücadelenin 86. dakikasında Hatayspor'da bir konsantrasyon kaybı yaşandı ve Serdar Dursun araya girdi. Kaleciyi geçen Dursun, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

SON SÖZÜ GUSTAVO HENRIQUE SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında korner atışı kazanan Fenerbahçe'de içeriye yapılan ortaya Willian Arao yükseldi. Savunmadan seken top, Gustavo Henrique'nin önüne düştü. Tecrübeli stoperin sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten ağlarla buluştu ve Fenerbahçe, 4-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre 1'i zorunlu 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti. Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı.

ENNER VALENCIA ŞOKU

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Müsabakada yer alması beklenen Ekvadorlu golcünün, maç öncesi dizindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Joao Pedro ile henüz hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres kadroda yer almadı.

ARDA TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hatayspor maçıyla takıma döndü.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımını yalnız bırakan 17 yaşındaki oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ezgjan Alioksi de Arda gibi kadroda yer aldı.

