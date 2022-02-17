SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe evinde Slavia Prag'a karşı yıkıldı! Kimse böyle skor beklemiyordu...

Son dakika: Fenerbahçe evinde Slavia Prag'a karşı yıkıldı! Kimse böyle skor beklemiyordu...

17.02.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Slavia Prag'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında sayısız gol pozisyonunu harcayan Fenerbahçe bir türlü golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde atak yapan deplasman ekibi sürpriz bir şekilde golü buldu ve 1-0 öne geçti. İkinci yarı da aynı ilk yarıda olduğu gibi müthiş bir tempoyla başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının sonunda maç 3-2'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Son dakika: Fenerbahçe evinde Slavia Prag'a karşı yıkıldı! Kimse böyle skor beklemiyordu...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının kadrosunda tek zorunlu değişikliğe gitti.

Kartal, UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Rossi'nin yerine Pelkas'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım, Kim Min-jae, Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu. Orta sahada Sosa, Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a görev veren Kartal, kanatlarda Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'i, ileri uçta ise Valencia'yı saha sürdü. Karşılaşma 3-2'lik Slavia Prag galibiyetiyle sona erdi.

İKİNCİ MAÇ HAFTAYA...

646b83336e0d378052cc339695959526

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Perşembe günü oynanacak.

İSMAİL KARTAL'IN İLK AVRUPA MAÇI

FL0cD4kXEAIyypb

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

8764855fb826c46680507ee685538a22

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesine 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve son anda sakatlık yaşayan Serdar Aziz kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, Rossi ve Crespo görev alamadı. Öte yandan sakatlığı sona ermesine karşın henüz hazır durumda olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.

SERDAR DURSUN MASKEYLE YER ALDI

FLbJ8JsWYAEaNoZ

Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar Dursun, kısa sürede takıma dahil oldu. Son antrenmanda takımla çalışan Serdar Dursun, Slavia Prag maçının kadrosunda yer aldı.

OZAN TUFAN KADRODA

7690b3d8f3e7511379a28349f598eca2

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Giresunspor maçında tedbir amaçlı yer almazken hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan Tufan, maç öncesi son idmanda takımla çalışmalara katılmıştı.

ALTYAPIDAN 5 İSİM

be7af69d4eaf11101c69fdf6ac3c58d9

Sarı-lacivertli ekipte, Slavia Prag mücadelesine altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'de sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncu görev alamazken yedek kulübesi ağırlıklı olarak altyapıdan oluştu. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'ın şans vermesini bekledi.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

6fac265947ddb81e7896dc0035234ece

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

JINDRICH TRPISOVSKY TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI

b9c3053182e0413db4f1b5c2fd7b60b3

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, sahaya teknik direktöründen yoksun çıktı. Sağlık sorunları bulunduğu açıklanan Jindrich Trpisovsky, takımıyla İstanbul'a gelemedi. Trpisovsky'nin yerine yardımcısı Jaroslav Köstl görev aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe-Slavia Prag maçına damga vuran pozisyon! Taraftarı çıldırttı...Fenerbahçe-Slavia Prag maçına damga vuran pozisyon! Taraftarı çıldırttı...
Burak Yılmaz'dan ters köşe! Yeni adresi...Burak Yılmaz'dan ters köşe! Yeni adresi...
Terim'in damadından Torrent'e veryansın!Terim'in damadından Torrent'e veryansın!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Futbol tarihinin en çılgın transfer teklifi!

Futbol tarihinin en çılgın transfer teklifi!

Canlı yayında skandal hareket! Göğüslerine bakarak...

Canlı yayında skandal hareket! Göğüslerine bakarak...

Galatasaray transferi resmen duyurdu

Galatasaray transferi resmen duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.