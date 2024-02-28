SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Galatasaray'a cevap verdi, demediğini bırakmadı! "Dursun Özbek'e sesleniyoruz, pişman edeceğiz"

SON DAKİKA: Fenerbahçe Galatasaray'a cevap verdi, demediğini bırakmadı! "Dursun Özbek'e sesleniyoruz, pişman edeceğiz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde ezeli rakipleri Fenerbahçe için yaptığı açıklamalarla tepki çekerken Sarı-Lacivertliler'den Galatasaray'a ve Dursun Özbek'e çok sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler için sert ifadeler kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt geldi.

Yapılan açıklamada DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

414069

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek'in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz.

Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır.

Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.

3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır.

'POSTERLERDEN OYUNCU SİLMEDİK'

dursunozbek-yltu_cover

Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak,

"Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını" birbirine karıştırıyor.

Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz;

Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı.

Hatırlatmak zorundayız çünkü, en iyi bildikleri şekilde; ayıplarıyla yüzleşmek ve toplumdan özür dilemek yerine, algı manipülasyon ve yalanlarla, pek çok konuda da olduğu gibi, kendilerinden bildikleri işi planlı şekilde başkasına yıkmaya çalışmaktalar.

Bu sebeple, dün sarf edilen sözleri bir "deli saçması" veya "ahmakça ifadeler" olarak değil, bilinçli bir tuzağın işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz.

'DURSUN ÖZBEK'E SESLENİYORUZ'

ali-koctan-galatasaraya-gonderme-sampiyon-yapilmaya-alistirilmis-bir-takim-e4dm

Hain bir örgütten öğrendikleri numaralarla Fenerbahçemize zarar verebileceğini düşünen başta Dursun Özbek olmak üzere herkese buradan açıkça sesleniyoruz:

Hain FETÖ örgütüne karşı, camiasıyla tek başına ilk direnen ve alçakça emellerini kursaklarına tıkayan Fenerbahçemizin mücadele gücü ve kararlılığı ilk günkü gibi devam etmektedir.

Buna yeltenenler oldukça da bu şanlı camianın her bir mensubu geçmişten gelen azmiyle bu alçakça saldırıların sahipleriyle bugün de ilk günkü hırsıyla mücadele etmekten geri durmayacaktır.

'PİŞMAN EDECEĞİZ"

f11a5a75983b46fcb046bc1a4ff48eae

Sportif rekabete ve sportmence mücadeleye sonuna kadar inanıyoruz.

Bununla birlikte Kulübümüzün DNA'sını Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ruhu ve en zorlu şartlarda bile milli bütünlüğümüze ve değerlerimize sahip çıkma misyonu oluşturmaktadır.

DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAVCILIĞA BAŞVURU

1070491561_0

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan bir başka açıklamada Dursun Özbek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA!

galatasaray-aa-1766200

Fenerbahçe'nin bu açıklaması sonrası Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılılar yaptığı paylaşımda “Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez.” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

dursun-ozbek-tffyi-istifa-719_2-41

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye yönelik yaptığı açıklamada, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can Uzun milli takım için kararını verdi!Can Uzun milli takım için kararını verdi!
Bunu bilen yoktu! Acun meğer servet ödemişBunu bilen yoktu! Acun meğer servet ödemiş
Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray fenerbahçe galatasaray başkan erden hedefi iyet da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Can Uzun milli takım için kararını verdi!

Can Uzun milli takım için kararını verdi!

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sert çıktı: "Fenerbahçe ile bağı sona ermiştir"

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.