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SON DAKİKA | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı

21.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağı açıkladı. Kurul, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.

İHA

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