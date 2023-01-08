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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonunda kriz var! Galatasaray'dan olay karar...

08.01.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren ve kazanan tarafın avantajlı duruma geçeceği müsabaka öncesinde sarı - kırmızılı kulüpten flaş bir karar geldi. Galatasaray, maç sonunda yayıncı kuruluşun röportajlarına çıkmayacak. Bu kararın nedeni ise sonradan ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonunda kriz var! Galatasaray'dan olay karar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. İstanbul'un iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren maçta büyük bir heyecan yaşanırken, derbi öncesinde flaş bir gelişme gündeme geldi.

RÖPORTAJLARA ÇIKMAYACAK

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Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe maçının sonucu ne olursa olsun yayıncı kuruluşun karşılaşmanın ardından düzenlediği flaş röportajlara çıkmayacağı iddia edildi.

KARARIN SEBEBİ...

Bu kararın sebebi olarak ise Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logo koyması gösterildi.

CEZASI VAR MI?

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Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre; maç sonu flaş röportajlara çıkmayan kulüpler para cezasına çarptırılıyor. (NTV Spor)

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