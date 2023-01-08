Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonunda kriz var! Galatasaray'dan olay karar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. İstanbul'un iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren maçta büyük bir heyecan yaşanırken, derbi öncesinde flaş bir gelişme gündeme geldi.

RÖPORTAJLARA ÇIKMAYACAK

Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe maçının sonucu ne olursa olsun yayıncı kuruluşun karşılaşmanın ardından düzenlediği flaş röportajlara çıkmayacağı iddia edildi.

KARARIN SEBEBİ...

Bu kararın sebebi olarak ise Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logo koyması gösterildi.

CEZASI VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre; maç sonu flaş röportajlara çıkmayan kulüpler para cezasına çarptırılıyor. (NTV Spor)

