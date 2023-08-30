SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, gece yarısı İstanbul'a getirdi! İşte sarı - lacivertlilerin yeni yıldızı...

Son dakika: Fenerbahçe, gece yarısı İstanbul'a getirdi! İşte sarı - lacivertlilerin yeni yıldızı...

30.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise konuk ettiği Twente'yi 5-1 geçen ve avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı Alfredo Morelos, gece yarısı İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında birçok oyuncuyu yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, yıldız bir isim İstanbul'a geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

7e47c4856b80a1c15489295ad2d3990d

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

c22b538391ddc19c7a9a6f15d2863bc6

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya’dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. 27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.

RANGERS KARİYERİ

E3RWuFrX0AQj3Zv

Rangers'a 1 Temmuz 2017 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve geçirdiği 6 sezonun ardından bu yaz takımdan ayrılan 27 yaşındaki Morelos, İskoçya kariyerinde çıktığı 269 resmi maçta 124 gol - 58 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, 15 yıl sonra bir ilki başardı!Galatasaray, 15 yıl sonra bir ilki başardı!
Galatasaray'da kasa doldu taştı!Galatasaray'da kasa doldu taştı!
Galatasaray kazandı, ülke puanı uçuşa geçti!Galatasaray kazandı, ülke puanı uçuşa geçti!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika alfredo morelos fenerbahçe atan dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.