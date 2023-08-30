Son dakika: Fenerbahçe, gece yarısı İstanbul'a getirdi! İşte sarı - lacivertlilerin yeni yıldızı...

Son dakika haberleri: Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan ve yeni transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında birçok oyuncuyu yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, yıldız bir isim İstanbul'a geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya’dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. 27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.

RANGERS KARİYERİ

Rangers'a 1 Temmuz 2017 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve geçirdiği 6 sezonun ardından bu yaz takımdan ayrılan 27 yaşındaki Morelos, İskoçya kariyerinde çıktığı 269 resmi maçta 124 gol - 58 asistlik bir performans sergiledi.

