Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı maç, nefesleri kesti. Sarı - lacivertliler henüz 5. dakikada Serdar Aziz ile öne geçerken, kalesinde gördüğü bir pozisyonda kalecisi Altay Bayındır'la golü önledi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır'ın kurtarışı damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin başarılı file bekçisi, mücadelenin 17. dakikasında harika bir refleksle kalesindeki golü önledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon sonrası sosyal medyada "Altay, şampiyonluğu getirdi" tarzı yorumlarda bulundular.

POZİSYON NASIL OLDU?

Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran Moubandje'nin şutunda Altay Bayındır, son anda yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.



