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Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

16.04.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesi müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma başladığı andan itibaren karşılıklı pozisyonların yaşandığı maçta Altay Bayındır'ın yaptığı kurtarış, sosyal medyada olay oldu. Sarı - lacivertli taraftarlar, genç file bekçisi için övgülerde bulundular.

Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı maç, nefesleri kesti. Sarı - lacivertliler henüz 5. dakikada Serdar Aziz ile öne geçerken, kalesinde gördüğü bir pozisyonda kalecisi Altay Bayındır'la golü önledi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır'ın kurtarışı damga vurdu.

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Sarı - lacivertlilerin başarılı file bekçisi, mücadelenin 17. dakikasında harika bir refleksle kalesindeki golü önledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon sonrası sosyal medyada "Altay, şampiyonluğu getirdi" tarzı yorumlarda bulundular.

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POZİSYON NASIL OLDU?

Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran Moubandje'nin şutunda Altay Bayındır, son anda yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Altay Bayındır
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