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Son dakika: Fenerbahçe gözünü kararttı! Yaz bombası Manchester United'dan...

26.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Karagümrük'e takılmasıyla birlikte umutlanan ancak evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük fırsat tepen Fenerbahçe, yeniden morallenmek için çalışmalarına başladı. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertliler, gelecek sezon planlaması için de şimdiden harekete geçti. Gündemdeki isim ise Anthony Martial...

Son dakika: Fenerbahçe gözünü kararttı! Yaz bombası Manchester United'dan...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İstanbulspor'u konuk etmişti. Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan ve eline geçirdiği fırsatı geri çeviren sarı - lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor.

GELECEK SEZONUN PLANLAMASI BAŞLADI

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Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına çıkacağı haftada Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, gelecek sezonun planlaması da başladı.

HEDEF ANTHONY MARTIAL

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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Anthony Martial için harekete geçti.

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Sarı - lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içerisinde masaya oturacağı ve transferi bitirerek sezon sonunda açıklanan ilk isim olması için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

60 MİLYON EURO

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Fransız yıldız, 2015/1 sezonunda Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Martial, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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