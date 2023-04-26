Son dakika: Fenerbahçe gözünü kararttı! Yaz bombası Manchester United'dan...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İstanbulspor'u konuk etmişti. Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan ve eline geçirdiği fırsatı geri çeviren sarı - lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor.

GELECEK SEZONUN PLANLAMASI BAŞLADI

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına çıkacağı haftada Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, gelecek sezonun planlaması da başladı.

HEDEF ANTHONY MARTIAL

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Anthony Martial için harekete geçti.

Sarı - lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içerisinde masaya oturacağı ve transferi bitirerek sezon sonunda açıklanan ilk isim olması için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

60 MİLYON EURO

Fransız yıldız, 2015/1 sezonunda Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Martial, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

