Son dakika Fenerbahçe haberi: Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı! Tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrildi!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bulma konusunda adım adım sona yaklaşırken taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Adı sarı-lacivertlilerle anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı.

2021 SEZONUNU 5. SIRADA TAMAMLADI

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı. İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.

KADERİ LÖW'DEN GELECEK HABERE BAĞLI

Takımın başına tartışılmayacak bir isim getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Slaven Bilic'le ilgili son kararı merakla bekleniyor. Joachim Löw'den gelecek habere göre Hırvat hoca konusunda aksiyon alacak sarı-lacivetli yönetim, Bilic'e takımı emanet edebilir.

