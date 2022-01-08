SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika Fenerbahçe haberi: Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı! Tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrildi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı! Tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrildi!

08.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de adı sık sık teknik direktörlük için anılan Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı. Bu veda sonrası tüm gözler sarı-lacivertlilere çevrilirken yeni hocanın Löw mü yoksa Bilic mi olacağı büyük merak konusu oldu. Bilindiği üzere Başkan Ali Koç'un ilk hedefi Alman hoca. Ancak sarı-lacivertlilerde Bilic de teknik direktörlük koltuğunun en büyük adaylarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı! Tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrildi!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bulma konusunda adım adım sona yaklaşırken taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Adı sarı-lacivertlilerle anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı.

2021 SEZONUNU 5. SIRADA TAMAMLADI

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı. İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.

KADERİ LÖW'DEN GELECEK HABERE BAĞLI

Takımın başına tartışılmayacak bir isim getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Slaven Bilic'le ilgili son kararı merakla bekleniyor. Joachim Löw'den gelecek habere göre Hırvat hoca konusunda aksiyon alacak sarı-lacivetli yönetim, Bilic'e takımı emanet edebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadıNe yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! İtalyan devi, Atilla Szalai için gemileri yaktıFenerbahçe'ye talih kuşu kondu! İtalyan devi, Atilla Szalai için gemileri yaktı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

Sosyal medya yıkıldı! Emenike'den Pereira'ya...

Sosyal medya yıkıldı! Emenike'den Pereira'ya...

Dünyanın en zengin kulübü talip oldu!

Dünyanın en zengin kulübü talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.