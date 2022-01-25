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Son dakika Fenerbahçe haberi: Çubuklu formayı giyiyor! Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Ghislain Konan...

25.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de sol bek konusundaki memnuniyetsizliği gidermek için rapor hazırlayan İsmail Kartal bu mevkiye transfer istedi. Ali Koç ve yönetimle konuşup raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı savunmadaki çok gol yeme sorununu sol bek mevkisini düzeltmeyle kapatacağını savundu. Bu bağlamda Fenerbahçe, Stade-Reims ile 26 yaşındaki sol bek Ghislain Konan için anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Çubuklu formayı giyiyor! Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Ghislain Konan...
Ghislain Konan

Ghislain Konan

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Reims
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsmail Kartal'ın özel raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sol bek mevkisi için karar kılındı. İsmail Kartal, yönetime bildirdiği raporda bu mevkiye kesin transfer istediğini açık bir dille netleştirdi.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

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Fenerbahçe yönetimi bu rapor doğrultusunda hareket geçti. Fransa Ligi ekiplerinden Stade-Reims forması giyen Fildişili sol bek Ghislain Konan'ın transferi konusunda anlaşma saplandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Reims, Ghislain Konan transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.

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4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

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2018 yılında Stade-Reims'e transfer olan Konan, istikrarlı performansıyla kendinden söz ettiriyor. Bu sezon oynadığı 17 lig maçında 1 gol 2 asist yapan Konan, ofansif yönüyle de ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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