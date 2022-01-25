Son dakika Fenerbahçe haberi: Çubuklu formayı giyiyor! Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Ghislain Konan...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsmail Kartal'ın özel raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sol bek mevkisi için karar kılındı. İsmail Kartal, yönetime bildirdiği raporda bu mevkiye kesin transfer istediğini açık bir dille netleştirdi.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe yönetimi bu rapor doğrultusunda hareket geçti. Fransa Ligi ekiplerinden Stade-Reims forması giyen Fildişili sol bek Ghislain Konan'ın transferi konusunda anlaşma saplandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Reims, Ghislain Konan transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.

4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2018 yılında Stade-Reims'e transfer olan Konan, istikrarlı performansıyla kendinden söz ettiriyor. Bu sezon oynadığı 17 lig maçında 1 gol 2 asist yapan Konan, ofansif yönüyle de ortaya çıkıyor.

