Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil depremi! Beklenen olay sonunda gerçek oluyor

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon başında Arsenal'dan transfer edilen Mesut Özil için Fenerbahçe kariyeri bitiyor. Geldiği günden beri istenilen performansın hep altında kalan yıldız oyuncu için sezon sonunda ayrılık yaşanacak. İngiliz basını Özil'in yeni adresini bile yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Vitor Pereira sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal, oyun sistemini baştan aşağı değiştirdi. Çift pasör orta saha ile oynamak istemeyen tecrübeli çalıştırıcın ilk hamlesi Mesut Özil'i kesmek oldu. İrfan Can Kahveci mi, Mesut Özil mi? tercihi arasında İrfan Can kararı alan İsmail Kartal, yönetime sunduğu raporda Mesut Özil'i şu an için kadroda düşünmediğini iletti.

ALTAY MAÇINDA YEDEK OTURDU, İRFAN CAN GOL SEVİNCİNDE ONA KOŞTU

İsmail Kartal'ın bu tercihi ilk maçtan kendini doğruladı. Altay ile oynanan karşılaşmada Mesut Özil'i yedek oturtup İrfan Can ile maça başlayan tecrübeli çalıştırıcı orta sahada daha ısırgan bir yapı istiyor. Mesut Özil ile birlikte orta alanın yumuşak olduğunu savunan Kartal, bu nedenle defansif bir yapıya bürünmek istiyor. Altay maçında attığı gol sonrası Mesut Özil'e koşan İrfan Can kahveci, yedek kulübesinde Mesut'a sarılmıştı.

İNGİLİZLER DUYURDU: YENİ ADRESİ AMERİKA

İngiliz basını bu gelişmelerin ardından Mesut Özil'in yeni adresinin Amerika olacağını duyurdu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Amerika Ligi takımlarıyla adı sık sık anılan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra oraya transfer olacağı öğrenildi. Gideceği kulüp henüz netleşmezken, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Mıami takımı en önemli aday konumunda bulunuyor.