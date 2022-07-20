Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Transfer..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Polonya'da oynanan mücadelede Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, Sarı-Lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçından beraberlikle ayrılan Jorge Jesus, Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendirirken , yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Portekizli çalıştırıcı 'iyi defans yaptık' derken' , "Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi." ifadelerini kullandı. İşte Jorge Jesus'un mücadele sonrasında yaptığı açıklamalar...

"RAKİP ZORDU"

"Oynamış olduğumuz ilk resmi maçtı" diyen Jesus, "Maçtan öncede dediğim gibi rakip zordu. Rakip oyuncuların çoğu Ukrayna milli takımında oynuyor. Bizden daha tecrübeliler, ama biz iyi defans yaptık, rakibimize pozisyon vermedik. Bugün bizim için eksik olan ofansdaki kaliteydi." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

İkinci maç için taraftarın desteğinin öneminin altını çizen Portekizli hoca "İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği destek büyük avantaj. Yaratacakları atmosfer rakip üzerinde psikolojik baskı oluşturacak. Bugün beraberlikle ayrıldığımız için tur geçilmiş, değil iki ayaklı bir maç." dedi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT...

Kendisine yöneltilen transfer sorusunu da yanıtlayan Jesus, "Şu anda transferi konuşmak doğru olamz, şu anda elimizdeki oyuncular turu geçmek için yeterli. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için şu an konuşmaya gerek yok." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



