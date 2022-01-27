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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye kamp kurdu! Şimdi de Pelkas'ı istiyor

27.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi: Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye'den birçok oyuncuya transfer teklifi yapan Ilıcalı'nın yeni hedefi Fenerbahçe'de forma giyen Pelkas... Hull City'yi satın aldıktan sonra transfer çalışmalarına ağırlık veren Ilıcalı, Pelkas için Fenerbahçe kulübüne resmi teklifini iletti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye kamp kurdu! Şimdi de Pelkas'ı istiyor
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertlilerde son dönemde gözden düşen Pelask, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ile görüşüyor. Takımı satın aldığı günden beri transfer çalışmalarına başlayan Ilıcalı, Türkiye'den birçok oyuncuya teklif götürmüştü. Fenerbahçe ile yakınlığı ile bilinen Ilıcalı'nın Fenerbahçe yönetimine resmi teklifi yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de performansından memnun kalınmayan Pelkas'ın Hull City adına görüşme yapıldığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın çok istediği isimlerin başında gelen Pelkas, Acun Ilıcalı ile yakınlığı ile de biliniyor. Sosyal medyada bir dönem çekildiği fotoğrafla samimiyetleri öğrenilen bu ikilinin transferde kolaylık sağlayabileceği aktarılıyor. Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Dimitrios Pelkas
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