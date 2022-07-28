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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Altay Bayındır'ın bu olayı taraftarları tedirgin etti! Dinamo Kiev maçında yediği gol ilk değilmiş...

28.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı maça performansıyla damga vurdu. Karşılaşmada kalesinde yediği golle sosyal medyada gündem olan genç kalecinin yediği golün benzerlerini daha öncede kalesinde gördüğü fark edildi. Fenerbahçeli taraftarların büyük tedirginlik yaşadığı bu olay kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Altay Bayındır'ın bu olayı taraftarları tedirgin etti! Dinamo Kiev maçında yediği gol ilk değilmiş...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e mağlup olmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşandı. Maçtan sonra konuşan takımın teknik direktörü Jorge Jesus, elenmelerindeki en büyük etkenini tecrübesizlik olduğunu vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan video ise kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

ALTAY BAYINDIR KORKUTTU! İLK DEFA BU TARZ BİR GOL YEMEMİŞ...

Dinamo Kiev'in attığı 2. golde büyük eleştiri alan Altay Bayındır'ın ilginç bir videosu ortaya çıktı. Bir Fenerbahçe taraftarının hazırladığı o video kısa sire içinde paylaşım rekorları kırdı. Daha önce de buna benzer goller yediği gözlenen Altay Bayındır'ın bu zaafı sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.

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