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Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Sampaoli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen son isim olan Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek.

Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli'ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul'a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAKTAN MUTLULUK DUYAR"
Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı.

Sampaoli'ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, "Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.

Deneyimli teknik adamı Paraguay Milli Takımı'nın da istediği ifade ediliyor.

JORGE SAMPAOLI'NİN KARİYERİ
2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı agresif futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Jorge Sampaoli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Türk teknik direktör varken yabancı hoca nebişi var cocu’yu gördük takımı mahvettimiz
bu adamı arjantililer öldürcekti adamın tuhaf kadro tercihleri vardı
comolli sampaoli ne oliii usagummm :))) yine goturcekler pastayi...
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