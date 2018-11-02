Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen son isim olan Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek.

Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli'ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul'a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAKTAN MUTLULUK DUYAR"

Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı.

Sampaoli'ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, "Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.

Deneyimli teknik adamı Paraguay Milli Takımı'nın da istediği ifade ediliyor.