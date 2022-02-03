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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray taraftarı bu transfer olursa ayaklanır! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

03.02.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan eski Galatasaraylı Onyekuru'nun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Öte yandan Başakşehir'in de ilgisinin bulunduğu yıldız oyuncu için İstanbul'a dönme fikri oldukça kuvvetlendi. Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da Onyekuru'nun da Beşiktaş'a gidebilme ihtimali sar-kırmızılı taraftarları ayaklandırdı. Bu transfer gerçekleşirse ortalık karışacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray taraftarı bu transfer olursa ayaklanır! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Onyekuru, İstanbul'a dönme fikrini iyiyden iyiye düşünmeye başladı. Olympiakos'un da satışına onay verdiği eski Galatasaraylı oyuncunun özellikle Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye gitme isteği Galatasaray taraftarını şaşırttı.

İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYOR

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Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Onyekuru, Fatih Terim döneminde en iyi zamanlarını yaşamıştı. Şimdilerde Yunanistan'ın Olympiakos takımında top koşturan Nijeryalı yıldız, İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği yıldız oyuncu imzayı atmaya yakın... Olympiakos'un satış listesine koyduğu kanat oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olabilme ihtimali taraftarları çıldırttı.

SOSYAL MEDYADA AYAKLANDILAR

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Galatasaray taraftarı Onyekuru'nun İstanbul'a dönme isteğinin öğrenilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu transfere neden dahil olmadığını sorguluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği oyuncu için kampanya başlatan Galatasaray taraftarı, Onyekuru'nun başka bir takıma gitmesini istemiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
elmasın gözü yaşlı onyekuru artık beşiktaşlı?????? ?'?
bunlar bu becerisizlikle onyekuru yerine anca pilavkuru alır haaaahhhahahahaha

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