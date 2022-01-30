Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vedat Muriqi'den şaşırtan açıklama! Fenerbahçe taraftarları çok sinirlenecek...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Türkiye'de transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi yine büyük bir sürprize imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinin olduğu bilinen Kosovalı golcünün büyük ihtimalle 6 aylığına Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyordu. Çaykur Rizespor'dan da transfer olurken büyük sürprizler yaşanan Vedat Muriqi için yine şaşırtan bir transfer gerçekleşti. Herkesin Türkiye'ye dönmesini beklediği golcü oyuncunun Mallorca tercihi herkesi şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

TERS KÖŞE YAPTI

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Vedat Muriqi, sezonunun geri kalanını İspanya'da Mallorca takımı ile geçirecek. Muriqi transferini bitiren Mallorca, yıldız oyuncuyu bugün sağlık kontrollerinden geçirip resmi imzayı attıracak. Fenerbahçeli taraftarların çok şaşırdığı bu transfer sosyal medyada gündem oldu. Vedat'ın Fenerbahçe'yi reddedip İspanya'da küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmesi tüm hayranlarını şaşırttı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İspanya'ya indikten sonra kısa bir konuşma yapan futbolcu, Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. İtalyan basınına göre İspanyol kulübü Vedat Muriqi için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.



