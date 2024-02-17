SON DAKİKA: Fenerbahçe ikinci yarıda oyuna girenlerle kazandı! Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü mücadelen 3-1 galibiyetle ayrıldı

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle oldukça ağır bir zeminde oynanan mücadelede iki takım da zaman zaman zor anlar yaşarken, mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 geri düşse de kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

ÜST ÜSTE ATAKLAR

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi ekip olurken üst üste ataklar geliştirdi. Akintola'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla gole yaklaştı. Top, üstten auta çıktı.

RİZESPOR ÖNE GEÇTİ

Mücadelede dakika 27'yi gösterirken Çaykur Rizespor, savunma arkasına doğru gönderilen topta Minchev'le golü buldu. Minchev, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve Livakovic'i mağlup etti.

SERDAR'A 3 DAKİKA YETTİ

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan oyunculardan İrfan Can Kahveci, ortasını yaptı, Serdar Dursun vurdu ve topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Mücadeleye ikinci yarı dahil olan bir başka isim Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Dzeko karşı karşıya yaptığı şık vuruşla 65. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

SKORU İRFAN CAN BELİRLEDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci skoru 3-1'e getirdi ve takımını rahatlattı.





