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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe ikinci yarıda oyuna girenlerle kazandı! Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü mücadelen 3-1 galibiyetle ayrıldı

SON DAKİKA: Fenerbahçe ikinci yarıda oyuna girenlerle kazandı! Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü mücadelen 3-1 galibiyetle ayrıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 20:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, oldukça ağır bir zeminde oynanan mücadelede 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda attığı gollerle mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle oldukça ağır bir zeminde oynanan mücadelede iki takım da zaman zaman zor anlar yaşarken, mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 geri düşse de kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

ÜST ÜSTE ATAKLAR

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Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi ekip olurken üst üste ataklar geliştirdi. Akintola'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla gole yaklaştı. Top, üstten auta çıktı.

RİZESPOR ÖNE GEÇTİ

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Mücadelede dakika 27'yi gösterirken Çaykur Rizespor, savunma arkasına doğru gönderilen topta Minchev'le golü buldu. Minchev, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve Livakovic'i mağlup etti.

SERDAR'A 3 DAKİKA YETTİ

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Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan oyunculardan İrfan Can Kahveci, ortasını yaptı, Serdar Dursun vurdu ve topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

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Mücadeleye ikinci yarı dahil olan bir başka isim Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Dzeko karşı karşıya yaptığı şık vuruşla 65. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

SKORU İRFAN CAN BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci skoru 3-1'e getirdi ve takımını rahatlattı.

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