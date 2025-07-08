SON DAKİKA: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Fenerbahçe'de 3 transfer gelişmesi birden yaşandı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyurulurken, Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratlarının ise 2029 yılına dek yenilendiği açıklandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe: "2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz."