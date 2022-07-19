Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi! Galatasaray'da istemişti...

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından yeni bir maceraya atılan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Willian Arao transferleri resmiyete dökülmüştü. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler bir transferi daha bitirmeye çok yakın...

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇELİ YETKİLİLER KARŞILADI

Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BONSERVİSİ

Fenerbahçe ve Cagliari'nin bu transfer için 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü. Oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldığı iddia edildi.

TEKNİK DİREKTÖR DUYURMUŞTU

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

