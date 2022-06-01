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Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'a stadyumu gezdirdi! O fotoğraf güne damga vurdu...

01.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe taraftarları, sabırsızlıkla beklediği teknik direktör Jorge Jesus'un dün gece İstanbul'a getirdi ve resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Portekizli teknik direktör ile bugün yemekte bir araya gelen sarı - lacivertli yönetim, deneyimli çalıştırıcıya Ülker Stadyumu'nu gezdirdi. Jesus'un 2010/11 sezonu şampiyonluğunda kazanılan kupa ile verdiği poz gündem oldu.

Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'a stadyumu gezdirdi! O fotoğraf güne damga vurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de büyük bekleyiş sona erdi ve dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a ayak bastı. Dün gece şehre gelen Jesus, başkan Ali Koç'un özel helikopteriyle konaklayacağı otele gitmişti.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus, bugün sarı - lacivertli yönetimle yemekte bir araya geldi. Yemekte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

STADYUMU GEZDİ

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Yemek organizasyonunun ardından Fenerbahçeli kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıya Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdirdi.

2010/11 KUPASI DETAYI

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Stadyumu başkan Ali Koç ve yönetimi ile birlikte gezen Jorge Jesus, 2010/11 sezonunda kazanılan şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Jesus'un bu fotoğrafı, sosyal medyada sıkça paylaşılanlar arasına girdi.

Fenerbahçe, görüşmelere başladığı Jorge Jesus'u kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

NEDEN 1 HAZİRAN BEKLENDİ?

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Portekiz gazetesi Record'un haberinde; Jesus'un belirlenen tarihten 2 gün geç gelmesinin nedeni, Benfica ile feshettiği sözleşmesinde yer alan "Yeni bir işe başlamaması halinde 31 Mayıs 2022’ye kadar maaşını almaya devam eder." maddesinin yer alması olduğu belirtildi.

İLK BAŞARISI BELENENSES İLE GELDİ

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Teknik direktörlük kariyerinde ilk başarısı, 2006-08 yılları arasında Portekiz ekibi Belenenses'i ligde 5. yaparak UEFA'ya götürmek oldu. Belenenses'le Portekiz Kupası finaline yükseldi fakat finalde Sporting Lizbon'a mağlup oldu.

SON INTERTOTO ŞAMPİYONU JORGE JESUS

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Belenenses sonrası Braga'nın başına geçen Jorge Jesus, Intertoto'nun 2008 yılında düzenlenen son turnuvasında şampiyon olmayı başardı. 2009 yılında ise Benfica'nın başına geçen Jorge Jesus, 5 yıl aradan sonra takımını Portekiz liginde şampiyon yapmayı başardı. Benfica'daki başarıları sonrası taraftarları ona hayran kaldı.

TARAFTAR İÇİN POLİSLE TARTIŞTI 30 GÜN CEZA ALDI

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2013 senesinde ise Guimares'te oynanan bir maçın ardından Benfica taraftarlarını gözaltına alan polislerle sözlü tartışmaya giren Jorge Jesus, bu hareketiyle taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı. Portekiz Federasyonu, Jorge Jesus'a bu sebepten dolayı 30 gün ceza verdi.

EZELİ RAKİP SPORTING LIZBON'A GEÇİŞ

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2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Benfica'yı üst üste şampiyon yapan Jorge Jesus, radikal bir kararla Sporting Lizbon'un başına geçti. Sporting'in başında çıktığı ilk maçta eski takımı Benfica'yı 1-0 mağlup eden Jesus, bu iyi başlangıca rağmen devamını getiremedi ve ligi Benfica'nın 2 puan ardında 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

TARAFTARLAR JORGE JESUS'U YARALADI!

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3 yıl boyunca Sporting Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus, Benfica'nın ezeli rakibiyle tek bir kupa dahi kazanamadı. Portekizli teknik adam, 2018 yılında bir grup taraftarın tesisleri basmasından sonra yaralandı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

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Jesus bu olaydan 3 gün sonra Portekiz Kupası'nda finalde Aves'e mağlup oldu ve finali 3 farklı takımla (Belenenses, Benfica, Sporting Lizbon) kaybeden ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

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