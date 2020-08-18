Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı renklerine bağlamak üzere. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'dan istediği teklifi alamayan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'nın yakın zamanda İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması ve ardından Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor.
Arjantinli orta saha, Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 42 maçta 11 gol 12 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı. (NTV Spor)
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