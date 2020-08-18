SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı

Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre, Fenerbahçe, Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı renklerine bağlamak üzere. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'dan istediği teklifi alamayan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Jose Sosa'nın yakın zamanda İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması ve ardından Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor.

Arjantinli orta saha, Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 42 maçta 11 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı. (NTV Spor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
F.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldiF.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldi
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde
F.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldi
Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı
Yıldız futbolcudan dikkat çeken dövme!
Mehmet Altıparmak açıkladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.