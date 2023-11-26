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Son dakika: Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşanan pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu! Samet Akaydin'in müdahalesi için olay yorum: 'Skandal bir gece!'

26.11.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda ise Fatih Karagümrüklü futbolcular, penaltı itirazında bulundu. O pozisyon, sosyal medyadaki futbolseverlerin de gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve iki maç aradan sonra kazandı. Puanını 34'e yükselten Kanarya, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan devraldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAMET AKAYDİN'İN MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATTI

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Maçın 54. dakikasında gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENALTI VERİLMEDİ

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Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

AHMET ÇAKAR: 'SKANDAL BİR GECE'

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Bu karar sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, pozisyon hakkında birçok değerlendirmede bulundu.

Eski hakem Ahmet Çakar ise Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirterek, "Kadıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı." ifadelerini kullandı.

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