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Son dakika: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a bakın nasıl kaptırmış... İşte detaylar!

22.03.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kerem'in Erzincanspor'daki hocası Kemal Kılıç, ”Kerem'i Fenerbahçe ve birçok kulüp istedi ama Fatih Terim faktörü nedeniyle Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı seçti” demişti. Bu olayın ardından işin farklı bir detayı da ortaya çıktı. Fenerbahçe o dönem Kerem Aktürkoğlu yerine bakın kimi almış...

Son dakika: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a bakın nasıl kaptırmış... İşte detaylar!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'a adeta sudan ucuz bir bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor... Avrupa'nın birçok kulübünün şimdiden sıraya girdiği Kerem için önümüzdeki sezon hareketli geçebilir. Kerem'in Erzincanspor'dan Galatasaray'a transferinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor...

İLK ÖNCE FENERBAHÇE KEŞFETMİŞ

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Galatasaray'ın Kerem'i transfer ettiği dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç oyuncuya ilgisi bulunuyordu. Fenerbahçe o dönem sadece Kerem ile ilgilenmiyordu. Özellikle sarı-lacivertlilerin listesinde, İsmail Yüksek ve Barış Sungur’un yanı sıra Karşıyaka’dan Doğukan İnci ve Somaspor’da kiralık oynayan Manisaspor’un oyuncusu Mehmet Uysal da vardı.

FENERBAHÇE TERCİHİNİ YAPTI

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Fenerbahçe o dönem Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Sungur'u tercih etti ve oyuncuyu renklerine bağladı. Barış Sungur şu anda Kuşadaspor'da forma giyiyor. Bu detayı öğrenen sarı-lacivertli taraftarlar adeta kahroldu...


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