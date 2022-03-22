Son dakika: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a bakın nasıl kaptırmış... İşte detaylar!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'a adeta sudan ucuz bir bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor... Avrupa'nın birçok kulübünün şimdiden sıraya girdiği Kerem için önümüzdeki sezon hareketli geçebilir. Kerem'in Erzincanspor'dan Galatasaray'a transferinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor...

İLK ÖNCE FENERBAHÇE KEŞFETMİŞ

Galatasaray'ın Kerem'i transfer ettiği dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç oyuncuya ilgisi bulunuyordu. Fenerbahçe o dönem sadece Kerem ile ilgilenmiyordu. Özellikle sarı-lacivertlilerin listesinde, İsmail Yüksek ve Barış Sungur’un yanı sıra Karşıyaka’dan Doğukan İnci ve Somaspor’da kiralık oynayan Manisaspor’un oyuncusu Mehmet Uysal da vardı.

FENERBAHÇE TERCİHİNİ YAPTI

Fenerbahçe o dönem Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Sungur'u tercih etti ve oyuncuyu renklerine bağladı. Barış Sungur şu anda Kuşadaspor'da forma giyiyor. Bu detayı öğrenen sarı-lacivertli taraftarlar adeta kahroldu...



