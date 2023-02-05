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Son dakika: Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenebilir! İşte sebebi...

05.02.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Pazartesi akşamı saat 20.00'de kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesinin ertelenme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenebilir! İşte sebebi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

UÇAK, 5 SAATLİK BİR RÖTAR YEDİ

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde bugün İstanbul'a hareket etmek isteyen Konyaspor'un uçağı hava muhalefeti nedeniyle rötar yedi.

NTV'nin haberine göre; uçak, saat 16.30’da kakacak olarak planlanmıştı ancak 5 saatlik bir rötara maruz kaldı.

ERTELENME İHTİMALİ VAR

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.

ERTELEME OLMAZSA...

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin erteleme olmaması halinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyor.

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