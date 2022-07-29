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Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres transferini resmen açıkladı! İşte oyuncunun maliyeti...

29.07.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Luan Peres'in transferini tamamladı. İtalya Ligi Serie A ekibi Napoli'nin serbest kalma bedelini kullanarak transfer ettiği Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçen sarı - lacivertlilerde transfer resmen açıklandı. Fenerbahçe, Luan Peres için ödenen bonservis bedelini de KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres transferini resmen açıkladı! İşte oyuncunun maliyeti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçmişti. Sarı - lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Luan Peres'i İstanbul'a getirmiş ve transfer görüşmelerini burada sürdürmüştü. Peres'in sağlık kontrollerinde herhangi bir problem çıkmamasının ardından Fenerbahçe, transferi resmen duyurdu. Sarı - lacivertliler, oyuncu için 5.25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI;

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"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."

"BÜYÜKLÜĞÜN VE BEKLENTİNİN FARKINDAYIM"

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İmza sonrasında konuşan Peres, "Çok mutluyum. Büyük bir kulübe geldim, bu benim için büyük bir keyif. Kulübün büyüklüğünün ve beklentilerin farkındayım. Sahada kendimi göstereceğim" ifadelerini kullandı.

BAKİ: "EN ZOR TRANSFERLERDEN..."

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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Avrupa futbol piyasasında en zor transferlerden birisidir. Solak stoper. İyisini bulmak çok önemliydi. Fenerbahçe'nin yapısına çok uygun bir oyuncu olan Luan Peres'i kadromuza kattık. Yine hocamızın istediği bir oyuncuydu." dedi.

LUAN PERES KİMDİR?

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28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fransa'nın Marsilya ekibine transfer olmuştu. 1,90 metre boyundaki oyuncu, 19 Temmuz 1994'te Brezilya'nın São Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.

2015 yılında Portuguesa A takımına yükselen oyuncu, böyle profesyonel kariyerine başlamış oldu. Peres, daha sonra sırasıyla ülkesinde Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense ve tekrar Ituano takımlarının formasını giydikten sonra Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.

Belçika ekibinde 1 yıl forma giyen Peres, daha sonra tekrar Brezilya ekibi Santos'a kiralandı.Santos, iki yıl formasını terleten Peres'in bonservisini 2021 yılının Şubat ayında 2,8 milyon euro karşılığında satın aldı.


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