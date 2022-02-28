Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Son dakikasına kadar heyecan fırtınası yaşanan maç Fenerbahçe'nin 90+1'de attığı golle 2-1 sonuçlandı. Karşılaşmaya Arda Güler ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncuya maç öncesi destek çok büyük oldu.

MAÇA DAMGA VURAN AN! OYUNDAN ÇIKARKEN ALKIŞ FIRTINASI

Arda Güler maçın ikinci yarısında oyundan alındı. Genç oyuncu karşılaşmadan çıkarken Kasımpaşa tribünleri ayağa kalkarak Arda'yı alkışladı. Maçın spikeri de bu durum karşısında şaşıp kalırken kendisi de ayağa kalkıp genç oyuncuyu alkışladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in tüm tribünler tarafından alkışlanması sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Arda için binlerce tweet atılırken genç oyuncuya destek yağdı.



