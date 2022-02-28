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Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

28.02.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi ağırladığı maç, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İki takımında mutlak 3 puan aradığı karşılaşmada Fenerbahçe 90+1'de attığı golle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yeteneği Arda Güler ilk 11'de başladı. Güzel bir performans ortaya koyan Arda Güler'i oyundan çıkarken tüm tribünler alkışladı. Maçın spikeri bile bu duruma şaşırırken o da alkışta bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Son dakikasına kadar heyecan fırtınası yaşanan maç Fenerbahçe'nin 90+1'de attığı golle 2-1 sonuçlandı. Karşılaşmaya Arda Güler ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen genç oyuncuya maç öncesi destek çok büyük oldu.

MAÇA DAMGA VURAN AN! OYUNDAN ÇIKARKEN ALKIŞ FIRTINASI

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Arda Güler maçın ikinci yarısında oyundan alındı. Genç oyuncu karşılaşmadan çıkarken Kasımpaşa tribünleri ayağa kalkarak Arda'yı alkışladı. Maçın spikeri de bu durum karşısında şaşıp kalırken kendisi de ayağa kalkıp genç oyuncuyu alkışladı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Arda Güler'in tüm tribünler tarafından alkışlanması sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Arda için binlerce tweet atılırken genç oyuncuya destek yağdı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa Arda Güler son dakika haberi
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