Fenerbahçe transferi açıkladı! Barcelona detayı...

Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında da oynayan İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

İSAK VURAL SÜRPRİZ GOLLER ATIYOR

2006 doğumlu olan İsak Vural'ı, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak ünlü İspanyol kulübüne tranferi gerçekleşmeyen İsak, Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica ve Barcelona alt yapısında top koşturdu. İsak forvet arkası orta saha olarak görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

