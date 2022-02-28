SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe transferi açıkladı! Barcelona detayı...

Fenerbahçe transferi açıkladı! Barcelona detayı...

28.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 2006 doğumlu İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Barcelona ve Benfica'nın altyapılarında oynayan genç yetenek İsak Vural'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe transferi açıkladı! Barcelona detayı...

Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında da oynayan İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

fdhdfh

İSAK VURAL SÜRPRİZ GOLLER ATIYOR

2006 doğumlu olan İsak Vural'ı, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak ünlü İspanyol kulübüne tranferi gerçekleşmeyen İsak, Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica ve Barcelona alt yapısında top koşturdu. İsak forvet arkası orta saha olarak görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve Mesut Özil rüyası Fenerbahçe'de bitiyor! ''Hayırlı olsun''Ve Mesut Özil rüyası Fenerbahçe'de bitiyor! ''Hayırlı olsun''
Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...
Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan ilk açıklama

Tarihi görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan ilk açıklama

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Chelsea-Liverpool maçında 21 gol çıktı!

Chelsea-Liverpool maçında 21 gol çıktı!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Bütün stat alkışladı! Tam oyuna girerken...

Bütün stat alkışladı! Tam oyuna girerken...

Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...

Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.