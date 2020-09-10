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SON DAKİKA | Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı transfer etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 20:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı transfer etti

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor.

beIN Sports'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.

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