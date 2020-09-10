SON DAKİKA | Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı transfer etti

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor.
beIN Sports'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.
Cavani cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de Zajc ayrılıyor iddiasi
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Cimbom'da yeni transfer görüntülendi
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibine gidiyor
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Fatih Terim'den transfer kararı
Milan'dan flaş transfer
Milli yıldıza rekor bonservis!
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum